Spor Hatayspor transfer yasağı haberlerini yalanladı
FUTBOL FUTBOL

Hatayspor transfer yasağı haberlerini yalanladı

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, kulübe transfer yasağı getirildiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Hatayspora transfer yasağı geldi mi?
Hatayspor ligde 17. sırada yer alıyor.

2020-21 sezonunda Braga’dan kiralık forma giyen savunma oyuncusu Pablo Santos’a olan borç ödenmediği için 3 dönem transfer yasağı geldiği haberlerinin ardından açıklama yapan Hatayspor Kulübü, gerekli ödeme yasal süre içinde yapıldığını belirtti.

Hatayspor Kulübü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • “Gündeme gelen transfer yasağı haberleri hakkında açıklamamızdır. Yasal süreci devam eden, eski bir futbolcumuzun davası ile ilgili, FIFA tarafından kulübümüze gönderilen ödeme bilgisi yazısına istinaden gerekli ödeme yasal süre içinde yapılmıştır. Basında yer alan ’transfer yasağı’ haberleri gerçeği yansıtmamaktadır.”


Listeye yazılmadı

Listeye yazılmadı

​Fenerbahçe'nin AEK maçı kamp kadrosu belli oldu
Yiğidolar Kosovada

Yiğidolar Kosova'da

Ballkani ile karşılaşacak Sivasspor, 5 eksikle gitti.
Savunma yaparaksonuca ulaşamayız

'Savunma yaparak
sonuca ulaşamayız'

Ömer Erdoğan, Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
'Şeffaflık yok'

'Şeffaflık yok'

​Başantrenör Erman Kunter, ülke basketbolunu sert bir dille eleştirdi.
Derbi Şansalan'ın

Derbi Şansalan'ın

​Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
Devreyi kapattı

Devreyi kapattı

​Antalyaspor'da Ndao 5 ay sahalardan uzak kalacak
Ya tamam ya devam

Ya tamam ya devam

​Trabzonspor, yarın saat 22'de Monaco'yu ağırlayacak.
Savunmada rotasyon yok

Savunmada rotasyon yok

​Yaşanılan sakatlıklar Fenerbahçe savunmasını zorda bırakıyor.
Coşkulu Beşiktaş

Coşkulu Beşiktaş

​Valerien Ismael'in Trabzonspor planı.
Avrupa havası <br>yaramıyor

Avrupa havası
yaramıyor

​Trabzonspor sadece Gaziantep'i mağlup edebildi.
City'ye Kopenhag çelmesi

City'ye Kopenhag çelmesi

​Manchester City, 10 kişi kaldığı karşılaşmada galip gelemedi.
Altın değerinde<br>üç puan

Altın değerinde
üç puan

​Milan, sahasında Chelsea'ye 2-0 mağlup oldu.
Golü attı kaşı yarıldı

Golü attı kaşı yarıldı

Real Madrid deplasmanda Shakhtar Donetsk ile berabere kaldı.
Kılıçdaroğlu teamüllere aykırı olarak ABD ziyareti programını gizli tutuyor: Sekiz saat boyunca nerede olduğu bilinmiyor
Gündem

Kılıçdaroğlu teamüllere aykırı olarak ABD ziyareti programını gizli tutuyor: Sekiz saat boyunca nerede olduğu bilinmiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti devam ederken programının partisi tarafından sır gibi saklanması soru işaretlerine neden oldu. ABD Başkanı Joe Biden'ın ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt içi ve yurt dışı seyahatleri günler öncesinden saat saat planlanarak gazetecilerle paylaşılırken Kılıçdaroğlu programını gizli tutmayı tercih etti. ABD'de temasları devam eden CHP lideri, programlarına sadece beraberinde götürdüğü gazetecileri alması nedeniyle tepki çekti. Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren New York-Washington muhabiri Razi Canikligil, "Sonra da 'yandaş medya' terimini dillerinden düşürmüyorlar." paylaşımında bulundu. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretinde 8 saat boyunca ortadan kaybolduğu öne sürüldü.
Kılıçdaroğlu'nun görüştüğü Joel Shulman'ın şirketinin bir yılda yüzde 43 zarar ettiği ortaya çıktı
Gündem

Kılıçdaroğlu'nun görüştüğü Joel Shulman'ın şirketinin bir yılda yüzde 43 zarar ettiği ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'de Dünya Bankası'nda danışmanlık yapan ve yönettiği fonu batıran Joel Shulman ile bir araya geldi. Bu görüşme ise 'CHP'nin yeni ekonomik modeli bu mu?' sorusunu akıllara getirdi.
ABD: Ukrayna'yı uzun vadede desteklemek için kendimizi hazırlıyoruz
Dünya

ABD: Ukrayna'yı uzun vadede desteklemek için kendimizi hazırlıyoruz

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya ile savaşan Ukrayna'ya askeri desteği uzun vadeli şekilde sürdüreceklerini belirterek, "Ukrayna'nın savunma kabiliyetlerini bugünün acil ihtiyaçlarına göre ve uzun vadeli şekilde güçlendireceğiz. Ukrayna'nın savunma ihtiyaçlarını desteklemek üzere kendimizi gelecek aylar ve yıllar için kendimizi hazırlıyoruz." dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.