Hatayspor'da Göztepe mesaisi

Kilama da çalışmalarda yer aldı.
Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla Süper Lig’in 35'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının çalışmalarını sürdürdü.
Hatayspor, Göztepe maçına hazırlanıyor.
Teknik direktör Murat Şahin yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu’nda gerçekleştirilen ve 1 saat 25 dakika süren idmanda hava topu, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi.
Hatayspor, hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.
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