Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinde birçok il, 6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17'de Kahramanmaraş merkezli Richter ölçeğine göre 7.4 büyüklüğünde depremle sallandı. Birçok ilimizde hissedilen depremlerden, bir yandan acı haberler gelirken bir yandan da sevindirici haberler geliyor.