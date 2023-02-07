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Christian Atsu
Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinde birçok il, 6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17'de Kahramanmaraş merkezli Richter ölçeğine göre 7.4 büyüklüğünde depremle sallandı. Birçok ilimizde hissedilen depremlerden, bir yandan acı haberler gelirken bir yandan da sevindirici haberler geliyor.
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in de yardım çağrısında bulunduğu futbolcu Christian Atsu ve sportif direktör Taner Savut'a henüz ulaşılamamıştı. Radyospor'a konuşan Hatayspor Yöneticisi Mustafa Özat, Christian Atsu'nun enkaz altından çıkarıldığını fakat sportif direktör Taner Savut'un hala enkaz altında olduğunu açıkladı.
Mustafa Özat, "Christian Atsu yaralı olarak çıkarıldı. Sportif direktörümüz Taner Savut, maalesef hala enkaz altında. Hatay çok etkilendi" ifadelerini kullandı.