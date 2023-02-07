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Spor

Hatayspor'da Christian Atsu'dan iyi haber: Enkazdan çıkarıldı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve başta Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilimizde hissedilen depremlerden, bir yandan acı haberler gelirken bir yandan da sevindirici haberler geliyor. Enkaz altında kalan Hataysporlu oyuncu Christian Atsu, sağ olarak çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
09:43 . 7/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Christian Atsu

Christian Atsu

Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinde birçok il, 6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17'de Kahramanmaraş merkezli Richter ölçeğine göre 7.4 büyüklüğünde depremle sallandı. Birçok ilimizde hissedilen depremlerden, bir yandan acı haberler gelirken bir yandan da sevindirici haberler geliyor.


"Enkazdan çıkarıldı"

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in de yardım çağrısında bulunduğu futbolcu Christian Atsu ve sportif direktör Taner Savut'a henüz ulaşılamamıştı. Radyospor'a konuşan Hatayspor Yöneticisi Mustafa Özat, Christian Atsu'nun enkaz altından çıkarıldığını fakat sportif direktör Taner Savut'un hala enkaz altında olduğunu açıkladı.


Mustafa Özat, "Christian Atsu yaralı olarak çıkarıldı. Sportif direktörümüz Taner Savut, maalesef hala enkaz altında. Hatay çok etkilendi" ifadelerini kullandı.



#Christian Atsu
#deprem
#Hatayspor
1 saat önce
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Hatayspor'da Christian Atsu'dan iyi haber: Enkazdan çıkarıldı
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