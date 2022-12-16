Christian Atsu: "Volkan hoca geldikten sonra takımın performansı arttı"

Dünya Kupası arasında Antalya'da 10 günlük kampa giren Hatayspor'da, Ganalı kanat Atsu açıklamalarda bulundu.

Kariyerinde Portekiz, Hollanda, İngiltere ve İspanya liglerinde forma giyen 30 yaşındaki Hataysporlu oyuncu, dışarıdan baktığında Türkiye Ligi'nin bu kadar zorlu geçeceğini düşünmediğini anlattı.

"Çok zorlu bir lig olduğunu gördüm"

Son olarak Suudi Arabistan'da oynayan Atsu, "Bu ligin gerçekten çok zorlu bir lig olduğunu söyleyebilirim çünkü maçlar burada çok temaslı oynanıyor. Yalnızca o yoğunluğun, o mücadele dozunun 90 dakikaya yayılmadığını düşünüyorum. Premier Lig'de bu yok, orada 90 dakika ayakta kalmalısınız ve mücadele etmek zorundasınız. Türkiye Ligi'nin içine girdiğim zaman çok zorlu bir lig olduğunu gördüm. Mücadelenin çok üst düzey olduğunu gördüm. Sadece burada mücadelenin 90 dakikaya yayılmadığını söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

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Kariyeri düşüşte olan Christian Atsu, şu ana kadar sadece iki maçta süre alabildi.

Zorlu bir kamp süreci geçirdiklerini ve kendileri için faydalı olduğunu dile getiren Atsu, teknik direktör Volkan Demirel'in takıma çok büyük katkı verdiğini belirtti.

"Hoca da gelişiyor bizi de geliştiriyor"

Kendisini fiziksel açıdan toparlamaya uğraştığını vurgulayan Ganalı, "Volkan hoca geldikten sonra özellikle takımın performansının arttığını söyleyebilirim. Fiziksel anlamda da bize gerçekten çok iyi dokunuşları oldu. Hoca da gelişiyor, bizi de geliştiriyor. Bu anlamda gerçekten bizim için çok önemli. Hoca geldikten sonra takımda şunu da görebildik. Takım daha kompakt oynamaya başladı. Birlikte oynamaya başladı. Bunun da hocanın vermiş olduğu öz güvenden kaynaklandığını düşünüyorum. Şu anda iyi bir süreç geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

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"Türkiye'den daha önce teklifler aldım"

Christian Atsu, kariyerinde daha önce Türkiye'den teklifler aldığını ifade ederken, "Sadece bu seçimlerin hayatın bir parçası olduğunu düşünüyorum. Burada gerçekten oynamak istiyorum. Oynamak için geldim. Sadece iyi çalışıp takıma en iyi şekilde katkı sunmak için buradayım. O yüzden geçmişimde herhangi bir hata yaptığımı düşünmüyorum, Newcastle'dan Arabistan'a gitmeden önce evet bazı teklifler oldu hatta Türkiye'ye gelmek üzereydim. Oraya gittikten sonra menajerimle konuşmamda Hatay'a gelmemin çok doğru bir karar olacağını söyledi çünkü gerçekten benim oynamaya ihtiyacım vardı. Burada da oynayabilecek kapasitem olduğunu düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"Volkan hoca rekabeti sağlıyor"

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Christian Atsu, teknik direktör Volkan Demirel'in takımı yarışma içinde tuttuğunu anlatan 30 yaşındaki kanat, "Hoca herkesin bir yarışma içinde olduğunu biliyor, bunu görüyor. Ben de durumumun ne olduğunu biliyorum. Ben de bu mücadelenin içine girdiğimi ona göstermek istiyorum. Sonuçta çok çalışmam gerektiğini biliyorum. Onlara göre bir fark oluşturmak için en az onlar kadar çalışmam gerektiğini biliyorum. Hocamız yarıştırmayı seven bir hoca. Herkese bu mücadeleyi oluşturuyor. Kim hak ediyorsa ona formayı vermeye çalışıyor. O yüzden iş aslında bende bitiyor. Ben ne kadar fit ve iyi olursam, kendimi bu süreçte ne kadar iyi hazırlarsam, hocanın da bana şans vereceğini düşünüyorum" dedi.

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Volkan Demirel, Hatayspor'un başında Süper Lig'de 7 maça çıkarken 1,86 puan ortalaması tutturdu.

"En önemlisi kendime inanıyorum"

Ligde yakaladıkları çıkışı sürdüreceklerini ve sezonu iyi bir pozisyonda bitireceklerine inandığını ifade eden Atsu, "Hoca buraya geldikten sonra bir birliktelik oldu. Artık herkes takım için mücadele etmeye başladı. Gerçekten bunu görebiliyorsunuz. Bizlerin her zaman hedefi vardır ama şu an söyleyebileceğim tabii ki en yukarısını hedeflemek. Puan tablosunda çıkabileceğimiz en yukarıları hedefliyoruz. Sezona kötü başladık ama daha sonra iyi işler yapmaya başladık. Ben hocaya, takıma, taraftarlarımıza ve en önemlisi kendime inanıyorum. Sezonu en iyi şekilde bitireceğimize şüphem yok. Sezon bitmeden yukarılarda bir Hatayspor göreceğinizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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