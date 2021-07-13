​​Hayalleri gerçek oldu

İtalya’nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) finalinde İngiltere’ye penaltılarla üstünlük kurarak kupayı 53 yıl aradan sonra kazanması ve ikinci kez Avrupa Şampiyonu olması, ülke basınında coşkuyla karşılandı. La Gazzetta dello Sport, “Çok güzel” manşetiyle İtalya’nın Avrupa Şampiyonluğu’nu duyurdu. Gazetenin yazarlarından Stefano Barigelli, yazısında, “İtalya, Avrupa’nın kralı. Hakkıyla kazandı. Sadece büyük takımların çıkardığı gibi bir maç çıkararak geride olduğu maçı da çevirmesini bildi. Her İtalyan önündeki 2 saat boyunca kendini dev gibi hissedebilir” ifadelerini kullandı. Gazetedeki bir başka yazıda da İngilizlerin “Kupa evine geliyor” sözüne atfen “Kupa evine geliyor ama bizim evimize. 53 yıl sonra” ifadeleri yer aldı.

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BÜYÜLEYİCİ BİR HİKAYE

Corriere dello Sport, “(Kupa) Bizim” başlığını kullanırken, “Herkese karşı; hak edilmiş bir başarı. 2018’deki ‘Büyük Utanç’ şimdiden unutuldu bile. Bu, Mancini’nin hakkı. O, doğru fikirlerle büyük işler yapılabileceğini gösterdi” ifadeleri kullanıldı. İtalya’nın 2. dakikada yediği golle yenik duruma düşse de beraberliğin ikinci yarıda geldiği, penaltı atışlarında ise kaleci Donnarumma’nın İngilizleri 2 kere hipnotize ettiği yazıldı. Corriere dello Sport da kaleci Donnarumma’ya en yüksek puanı (9) verdi. Tuttosport gazetesi de “Sadece biziz” manşetini atarken, İtalya’nın karakterini ortaya koyduğunu, başta acı çektiğini ama sonra kontrolü ele aldığını ve maçı kazanmasını bildiğini yazdı. Gazetedeki yazıda, “Büyüleyici bir hikaye anlatıyoruz: 3 yıl önce dünyanın dışında kimsesizlerdik, şimdi ise Avrupa şampiyonuyuz” ifadesi dikkati çekti.

AVRUPA BİZİM

Ana akım gazetelerden La Repubblica da “Avrupa bizim” manşetiyle İtalya’nın Avrupa Şampiyonluğu’nu okuyucularına duyurdu. Gazete, İtalya’nın Wembley’i fethederek, 53 yıl aradan sonra şampiyon olduğunu belirtti. İtalya’nın maçın başında gelen golle ilk yarıda acı çektiği ifade edilen haberde, gecenin sonunda Chiellini’nin kupayı kaldırdığını aktardı. Corriere della Sera gazetesi de İtalya’nın Avrupa şampiyonluğunu “Şampiyon biziz” manşetiyle verdi. La Stampa gazetesi de “Avrupa biziz” manşetini atarken, “Gök-mavililer, Wembley’i fethetti. 53 yıldır beklenen başarı” diye yazdı. Libero gazetesi de “Avrupa bizim. Teşekkürler Gök Mavililer”, ANSA ajansı da “İtalya, Avrupa şampiyonu. Tüm meydanlarda şenlik zamanı” başlığını kullandı. İtalya Milli Takımı’nın bu başarısı, İtalyan televizyonlarında büyük yankı uyandırdı ve gün boyunca kutlamalara yer verildi.