Hazin çöküş: Süper Lig'den 2. Lig'e

Denizlispor, 32 maçta sadece 17 puan toplayabildi.
Daha önce 21 sezon Süper Lig'de yer alan Denizlispor, 2020-2021'de Süper Lig'e veda ettikten sonra bu sezon da dün Bodrumspor'a 1-0 yenilerek bitime 4 hafta kala 1. Lig'den düştü.
Gelecek sezon TFF 2. Lig'de yer alacak yeşil-siyahlı ekip, 1. Lig'de 36 sezon geçirerek bu ligde en fazla mücadele eden ekip konumunda bulunuyor.
2002-2003'te o zamanki adıyla UEFA Kupası'nda son 16 turuna kadar yükselen Denizlispor, o sezon kupayı kazanan Portekiz ekibi Porto'ya yenilerek organizasyona veda etmişti.
Denizlispor, Samsunspor ve Altay (D) maçlarıyla ligi tamamlayacak. Yeşil-siyahlı ekip, son 2 haftada ligden çekilen Adanaspor ve Yeni Malatyaspor müsabakalarında hükmen galibiyet alacak.
Süper Lig'de 21 sezonda 728, 1. Lig'de de 36 sezonda 1184 maça çıkan Denizlispor, toplam 1912 karşılaşmada 698 galibiyet, 506 beraberlik ve 708 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda 2 bin 359 gol atan yeşil-siyahlı ekip, kalesinde 2 bin 315 gol gördü.