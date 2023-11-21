Hedef zirve: Rakip Galler

A Milli Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 8. ve son maçında bugün deplasmanda Galler ile karşı karşıya gelecek. Cardiff City Stadı'nda saat 22.45'te başlayacak maçı Slovenya hakem Matej Jug yönetecek. Mücadele TRT 1'den yayınlanacak.





A Milli Takım'da sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Emre Akbaba forma giyemeyecek. Daha önce de Hakan Çalhanoğlu ve Cengiz Ünder kadrodan çıkarılmıştı.









Hedef lider bitirmek





EURO 2024'e katılma hakkını son maçlar öncesi elde eden Türkiye, Galler deplasmanında kaybetmemesi halinde grup lideri olarak Almanya'daki turnuvaya katılacak. Son maçlar öncesi Türkiye 16 puanla liderlik koltuğunda yer alırken, 13 puanlı Hırvatistan ve 11 puandaki Galler ikincilik mücadelesi veriyor. Ay-yıldızlı ekibe ikili averajda üstünlüğü bulunan Hırvatistan'ın liderlik için şansı sürüyor.





Vincenzo Montella: "Önemli bir maç. Lider geldik ve buradan lider ayrılmak istiyoruz. Buraya 1 puan için gelmedik. Kazanacağız ve buradan lider ayrılacağız." pic.twitter.com/A58OLG2lfM — SPOR (@yenisafakspor) November 20, 2023





Bir puan yetiyor





A Milli Takım, Galler'den alacağı puan ya da puanlarla, Hırvatistan-Ermenistan maçının sonucuna bakılmaksızın grubu lider olarak bitirmeyi garantileyecek. Hırvatistan ise evinde Ermenistan'ı mağlup etmesi halinde gruptan çıkmayı garantileyecek.





Ya 2'deyiz ya 3'te





EURO 2024 elemelerinde A Milli Futbol Takımımız'ın 1 torbada olmayacağı netleşti. Türkiye grubunu lider bitirirse 2 Aralıktaki kura çekimine 2. torbadan girecek. Millilerin grup ikinciliği halinde ise 3. torbada yer alması bekleniyor. Kesinleşen 1. torba ise şöyle: Almanya, Portekiz, Fransa, Belçika, İngiltere, İspanya.



































