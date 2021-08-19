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Helal olsun Taha Akgül

Milli güreşçi Taha Akgül, Sivas Valiliği tarafından kendisine hediye edilen altınları, Kastamonu’da meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlara bağışladı. Taha, “Bizler de selden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız” ifadesini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Helal olsun Taha Akgül
Hediye edilen altınları afetzedelere bağışladı

Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda erkekler serbest stil 125 kiloda bronz madalya kazanan Sivaslı milli güreşçi Taha Akgül, Sivas Vali Vekili Yeliz Yıldızhan’ı makamında ziyaret etti. Milli Güreşçi Akgül, örnek davranış sergileyerek Sivas Valiliği tarafından kendisine hediye edilen altınları, Kastamonu’da meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlara bağışladı.

Kastamonu’da yaşanan sel felaketinde koordinasyonu sağlamak için bölgede bulunan Sivas Valisi Salih Ayhan da telefonla milli sporcu Taha Akgül ile görüşerek, “Başarınla her zaman gurur duyuyoruz. Bu anlamlı ve naif hareketin hepimizi mutlu etti. Duygularımız ortak, inşallah devletimiz ve aziz milletimizin gayretleriyle yaraları bir an önce saracağız” dedi.

Takdir topladı

Başarılı sporcu Taha Akgül ise Batı Karadeniz’de yaşanan afetlerden dolayı üzüntü duyduğunu ifade ederek, “Şahsıma takdim edilen hediyeler için valiliğimize teşekkür ediyorum. Bizler de selden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. Hediyeleri afetzedelerimize bağışlıyorum” ifadelerini kullandı.

Vali Vekili Yeliz Yıldızhan da Taha Akgül’ün elde ettiği başarılarla Sivas’ı ve Türkiye’yi en iyi şekilde temsil ettiğini ifade ederek, bağış kararından dolayı teşekkür etti.

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