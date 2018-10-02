Helder Barbosa'dan Porto'ya Rodrigues uyarısı

İki sezondur Akhisarspor forması giyen Helder Barbosa, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Porto ile yarın oynayacağı maç öncesi Portekiz basınına sarı-kırmızılı takımla ilgili uyarılarda bulundu.

Galatasaray'ın tanınan oyuncularsa sahip olduğunu vurgulayan Barbosa, özellikle Garry Rodrigues'e dikkat çekti ve şunları kaydetti:

"Porto bu zaaflardan faydalanabilir"

Galatasaray iyi bir takım ancak kolektif olarak defansta hata yapabiliyorlar. Bu eksikliğini hücumla kamufle ediyor. Topa sahipken çok iyiler ancak top kaybında kötü bir reaksiyon gösteriyorlar. Porto bu zaaflardan faydalanabilir.

İki isme dikkat çekti

Özellikle iki ismin altını çizmek istiyorum. Garry Rodrigues çok çabuk bir oyuncu. Topla dribling yapabiliyor. Maicon da yine çok güçlü bir isim. Bu sezon birkaç gol kaydetti.