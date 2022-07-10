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Henry Onyekuru Adana Demirspor'da

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, daha önce ülkemizde Galatasaray forması da giymiş olan Nijeryalı oyuncu Henry Onyekuru'yu kadrosuna kattı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Henry Onyekuru Adana Demirsporda
Henry Onyekuru

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Mavi-lacivertliler daha önce Galatasaray forması da giymiş olan Henry Onyekuru'yu, satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı.

"3 yıllık sözleşme imzalayacağız"

Onyekuru'nun imza töreninde konuşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Daha önce teklif etmişlerdi. Maliyetinden dolayı düşünmemiştim. Sol açıkta bir oyuncu alacaktık. Son anda bize önerildi. Son iki gün yoğun görüşmeler sonrası oyuncuyu aldık. 1 yıllık kiralık. Bir yıl sonra memnun kalırsak satın alma opsiyonumuz var. Yunus'tan (Akgün) ağzımız yanmıştı. Oraya bir rakam koyduk. Memnun kalırsak 3 yıllık sözleşme imzalayacağız. 30 Haziran'a kadar satın alma opsiyonumuz var. Avrupa kupalarına katılırsak mecburi satın alma opsiyonu da var ancak oraya kalmayabilir. Öncesinde de alabiliriz" ifadelerini kullandı.

  • "Yüzde yüzümü vereceğim"
  • İmza sonrasında açıklamalarda bulunan Onyekuru ise, "Bu büyük kulübe geldiğim için çok mutluyum. Eski arkadaşlarımla görüştüm. Buranın gelecekte Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri olacağını söylediler. Burada yüzde yüzümü vereceğim. Hep birlikte bütün kupaları kazanmak için hazır olmalıyız" dedi.
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