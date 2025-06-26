Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Salon Sporları
Hentbolda rakiplerimiz belli oldu

Hentbolda rakiplerimiz belli oldu

17:1026/06/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
A Milli Erkek Hentbol Takımımız
A Milli Erkek Hentbol Takımımız

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın 2027 Dünya Şampiyonası ile 2028 Avrupa Şampiyonası elemelerindeki rakipleri belirlendi.

Türkiye Hentbol Federasyonu'nun açıklamasına göre, Avrupa Hentbol Federasyonu'nun (EHF) Viyana'daki merkezinde gerçekleştirilen kurada milliler, 2027 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Turu'nda Kıbrıs Rum Kesimi ile eşleşti.


Çift maç eleme usulüne göre oynanacak turun ilk maçı 29-30 Ekim'de deplasmanda, rövanş mücadelesi ise 1-2 Kasım'da Türkiye'de yapılacak. Turu geçen taraf, elemelerde 2. Tur'a yükselecek.


Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde rakip Bulgaristan

A Milli Takım, 2028 Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri yükselme turu play-off'unda ise Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.


Bu turda ilk maç 7-8 Ocak 2026'da Bulgaristan'da, rövanşı ise 10-11 Ocak 2026'da Türkiye'de oynanacak.


İki maç sonunda rakibine üstünlük kuran takım, 1 Kasım 2026-6 Mayıs 2027 tarihlerinde düzenlenecek 2028 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne katılma hakkı elde edecek.






#A Milli Erkek Hentbol Takımı
#2027 Dünya Şampiyonası
#2028 Avrupa Şampiyonası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BİLSEM öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? Meb.gov.tr sonuç sorgulama ekranı…