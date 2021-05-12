Heyecan son haftaya kaldı

Süper Lig’in 41. haftasında Denizlispor’un konuğu olan Galatasaray karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı: 1-4. Beşiktaş’ın ve Fenerbahçe’nin yenildiği haftada altın değerinde 3 puan alan sarı-kırmızılı takım, şampiyonluk şansını son maça bıraktı. 22. dakikada Gedson’un kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Halil fileleri havalandırdı.

SPOR Kadıköy'de şok sonuç

Karşılaşmanın hakemi Abdulkadir Bitigen önce faul kararı verse de VAR incelemesi sonrasında santrayı gösterdi: 0-1. 34’de Muhammet’in kendi ceza sahası içerisinde topa elle müdahale etmesi sonucunda hakem penaltı noktasını gösterdi. 35’de Babel, penaltı vuruşundan topu ağlara yolladı: 0-2. 42’de Halil’in kafa vuruşunda top Sakıb’ın eline çarpınca hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. 43’de Emre Akbaba’nın penaltı vuruşunda kaleci gol izni vermedi. 62’de Dossevi’nin ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Recep, takımının ilk golünü kaydetti: 1-2. 81’de Onyekuru, Emirhan’ın müdahalesiyle ceza sahası içerisinde yerde kalırken, hakem yine penaltı kararı verdi.

SPOR Beşiktaş kredisini tüketti: Şampiyon son hafta belli olacak

83’de Muhammed’in penaltı vuruşunu kullanırken, Abdulkadir’i geçemedi. Hakem VAR’dan gelen uyarı sonrasında penaltının tekrarlanmasını istedi. 86’da Muhammed bir kez daha beyaz noktanın başına geçerken, şutunda bu kez ağları sarstı: 1-3. 89’da Onyekuru’nun pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Muhammed, kendisinin ikinci golünü kaydetti 1-4.