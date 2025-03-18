Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Hırçın Bandırmaspor

Hırçın Bandırmaspor

16:2218/03/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Bandırmaspor ligde 4. sırada yer alıyor.
Bandırmaspor ligde 4. sırada yer alıyor.

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Bandırmaspor, gördüğü kart sayılarıyla dikkat çekiyor. Bordo-beyazlılar, geride kalan haftalarda 64 sarı kart ve 8 kırmızı kart ile ligde en fazla kart gören takımları arasında yer aldı.

Trendyol 1. Lig’in bitimine 8 hafta kala play-off ve Süper Lig yarışı açısından kritik bir döneme giren Bandırmaspor, kalan haftalarda disiplinli bir oyun sergileyerek avantajını korumak istiyor. Balıkesir temsilcisinin ligde gördüğü kar sayısı ise dikkat çekiyor. Bordo-beyazlılar 64 sarı, 8 kırmızı kart ile ligde en fazla kart gören takımlar arasında yer alıyor.


Şampiyonluk yarışı kızışıyor

30 hafta sonunda Bandırmaspor 50 puanla 4. sırada yer alırken, Erzurumspor 51 puanla 3. sırada, Fatih Karagümrük 53 puanla 2. sırada, Kocaelispor ise 59 puanla zirvede bulunuyor. Sezonun sonuna yaklaşılırken Bandırmaspor’un hedefi, kalan maçlarını en az kayıpla tamamlayarak Süper Lig yarışında avantaj sağlamak.


Milli maçlar nedeniyle verilen aranın ardından Bandırmaspor, Boluspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kritik mücadelede alınacak puanlar, Bandırmaspor’un üst sıralardaki yerini sağlamlaştırması açısından büyük önem taşıyor.







#1. Lig
#Bandırmaspor
#Boluspor

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bolu, Karabük, Çankırı, Çorum, Amasya, Tokat, Sivas’ta okullar tatil mi? 19 Mart Çarşamba Valilikten tatil açıklaması geldi mi?