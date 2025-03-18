Hırçın Bandırmaspor

Trendyol 1. Lig’in bitimine 8 hafta kala play-off ve Süper Lig yarışı açısından kritik bir döneme giren Bandırmaspor, kalan haftalarda disiplinli bir oyun sergileyerek avantajını korumak istiyor. Balıkesir temsilcisinin ligde gördüğü kar sayısı ise dikkat çekiyor. Bordo-beyazlılar 64 sarı, 8 kırmızı kart ile ligde en fazla kart gören takımlar arasında yer alıyor.