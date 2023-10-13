Hırvatistan'da ilklerin gecesi

Opus Arena'da oynanan mücadelede ay yıldızlı ekibe galibiyeti getiren golü Barış Alper Yılmaz attı. Puanını 13'e yükselten Türkiye, 10 puanda kalan Hırvatistan'ı geride bırakarak grupta liderliğe adını yazdırdı. Hırvatistan'ın bir maçı eksik bulunuyor.

Grupta 7'şer puanlı Ermenistan ve Galler 3 ve 4. basamakta yer alıyor. Letonya ise 3 puanla son sırada yer alıyor.

Ay yıldızı ekip gruptaki yedinci maçını 15 Ekim Pazar günü Konya'da Letonya ile oynayacak.

Milli takım, yeni teknik direktörü Vincenzo Montella yönetimindeki ilk maçında Hırvatistan'ı deplasmanda yenme başarısı gösterdi.

Barış Alper Yılmaz ilk golünü attı

Ay-yıldızlı ekibi, Hırvatistan karşısında 1-0 öne geçiren golü atan Barış Alper Yılmaz milli formayla ilk kez gol sevinci yaşadı.

Barış Alper, A Milli Takım'daki 8. maçında ilk golünü atmayı başardı.





🇹🇷⚽GOOOLLL!! BARIŞ ALPER YILMAZ! MİLLİ TAKIMDAKİ İLK GOLÜ! MÜKEMMEL PAS, MÜKEMMEL DÜŞÜNCE! HIRVATİSTAN KARŞISINDA ÖNDEYİZ... pic.twitter.com/RMaA3y08hq — TRT Spor (@trtspor) October 12, 2023

A Milli Takım, Opus Arena'nın tarihine geçti

A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan'ın en yeni stadı olan Opus Arena'ya adını yazdırdı.

Hırvatistan Milli Takımı'nın, bu statta oynadığı ilk maçı ay-yıldızlı ekip Barış Alper Yılmaz'ın golüyle kazanmayı başardı.

Kenan Yıldız ilk kez A Milli Takım'da

A Milli Takım aday kadrosuna ilk kez davet edilen Kenan Yıldız, Hırvatistan karşısında forma şansı bularak, milli takım kariyerine başladı. Kenan, mücadelenin 86. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun yerine oyuna dahil oldu.

Hırvatistan'da ilk galibiyet

Türkiye, tarihinde ilk kez Hırvatistan'ı deplasmanda mağlup etmeyi başardı. Rakibiyle bugüne kadar deplasmanda 3 kez karşılaşan Türkiye, 3 maçtan da beraberlikle ayrılmıştı. Ay-yıldızlı ekip bu seriyi 4. maçında bozdu. Milli takım, rakibiyle oynadığı 12. maçta ise 2. galibiyetini elde etti. Bu maçlarda 10 gol atan Türkiye, kalesinde ise 15 gol gördü.

Livakovic'ten önemli kurtarışlar

Hırvatistan Milli Takımı kalecisi Dominik Livakovic, yaptığı önemli kurtarışlarla, ay-yıldızlı ekibe gol şansı vermedi. Livakovic, ilk 13 dakikada milli takımın Kerem ve Barış Alper ile yakaladığı fırsatlarda yaptığı kurtarışlarla maçın başında kalesini gole kapattı.

Barış Alper Yılmaz, 30. dakikada attığı golle Livakovic'i mağlup etti.



