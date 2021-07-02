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Hocasız ilk kamp

Fenerbahçe, kulüp tarihinde ilk kez sezon başı kampına teknik direktörü olmadan giriyor. Sarı-lacivertli takımı, 30 Haziran itibariyle sözleşmeleri sona eren antrenörler Zeki Göle, Volkan Demirel ve Fatih Yıldız çalıştırdı. Fenerbahçe, hoca belirlenemediği için gönderilmesi planlanan isimler ve yapılacak transferler konusunda da net adım atamıyor .

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Hocasız ilk kamp​
Fenerbahçe, kulüp tarihinde ilk kez sezon başı kampına teknik direktörü olmadan giriyor.

Fenerbahçe kulüp tarihinde ilk kez bir sezon başı kampına teknik direktörü olmadan girdi. Yeni sezonun başlamasına rağmen sarı-lacivertli takımda teknik heyet konusunda belirsizlik hakim. Fenerbahçe temasa geçtiği teknik direktörlerle henüz anlaşma sağlayamadı. Teknik direktör konusundaki belirsizlik pek çok bilinmezliği de beraberinde getiriyor. Teknik direktör belirlenmediği için takımdan gönderilmesi planlanan ve yapılacak transferler konusunda da net adımlar atamıyor. Teknik direktör konusundaki belirsizlik nedeniyle zaman Fenerbahçe’nin aleyhine çalışıyor. Sarı-lacivertli takımda teknik direktör konusunda yaşanan belirsizlik camiaya da tepkiye neden oluyor. Başkan Ali Koç teknik direktör adaylarıyla bizzat görüşmeleri yürütürken, Fenerbahçe’nin yeni sezon açılışında takımın başında antrenörler Zeki Göle ve Fatih Yıldız yer aldı. Sarı-lacivertli takımda antrenörler Zeki Göle, Volkan Demirel ve Fatih Yıldız’ın da sözleşmeleri 30 Haziran itibariyle sona ermişti.

HER ŞEY YENİ HOCAYI BEKLİYOR

  • Fenerbahçe teknik direktörünü belirledikten sonra transfere hız verecek, takımdan gönderilecek futbolcularla görüşerek yollarını ayıracak ve transfer teklifi gelen oyuncuların durumlarını değerlendirecek. Sarı-lacivertli takımın profesyonel sözleşme imzalanan genç oyuncular ve kiralıktan dönen oyuncular da katılırsa sözleşmesi devam eden 46 futbolcusu var. Teknik direktör belirlendikten sonra kalabalık kadronun azaltılması için düğmeye basılacak ve yoğun bir gündem yönetimi bekliyor. Samandıra’daki yenileme çalışmaları nedeniyle sezon açılışı 22 yıl sonra Dereağzı’nda yapıldı. Sarı-lacivertliler en son 1999 yılında yeni sezon başlangıcını Dereağzı’nda gerçekleştirmiş ve daha sonra Samandıra’ya gidilmişti.
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