​Hocasız ilk kamp​

Fenerbahçe kulüp tarihinde ilk kez bir sezon başı kampına teknik direktörü olmadan girdi. Yeni sezonun başlamasına rağmen sarı-lacivertli takımda teknik heyet konusunda belirsizlik hakim. Fenerbahçe temasa geçtiği teknik direktörlerle henüz anlaşma sağlayamadı. Teknik direktör konusundaki belirsizlik pek çok bilinmezliği de beraberinde getiriyor. Teknik direktör belirlenmediği için takımdan gönderilmesi planlanan ve yapılacak transferler konusunda da net adımlar atamıyor. Teknik direktör konusundaki belirsizlik nedeniyle zaman Fenerbahçe’nin aleyhine çalışıyor. Sarı-lacivertli takımda teknik direktör konusunda yaşanan belirsizlik camiaya da tepkiye neden oluyor. Başkan Ali Koç teknik direktör adaylarıyla bizzat görüşmeleri yürütürken, Fenerbahçe’nin yeni sezon açılışında takımın başında antrenörler Zeki Göle ve Fatih Yıldız yer aldı. Sarı-lacivertli takımda antrenörler Zeki Göle, Volkan Demirel ve Fatih Yıldız’ın da sözleşmeleri 30 Haziran itibariyle sona ermişti.

REKLAM

HER ŞEY YENİ HOCAYI BEKLİYOR