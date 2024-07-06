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Hollanda - Türkiye | Canlı izle - Canlı skor

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final karşılaşmasında A Milli Takımımız, Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Fransız hakem Turpin düdük çalacak. Hollanda - Türkiye maçının canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

16:31 - 6/07/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Hollanda - Türkiye
Hollanda - Türkiye

A Milli Takımımız, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final karşılaşmasında Hollanda ile karşı karşıya gelecek.


Ay-yıldızlılar sahadan galibiyetle ayrılarak adını yarı finale yazdırmak istiyor.


Mücadele saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Fransız hakem Turpin düdük çalacak.


Milli Takım'da Merih Demiral, Salih Özcan ve İsmail Yüksek cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Hollanda'da cezalı futbolcu bulunmuyor.


Türkiye ile Hollanda bugüne kadar 12 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Milliler sahadan 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 kez de mağlubiyetle ayrıldı.


HOLLANDA - TÜRKİYE MUHTEMEL 11

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Reijnders, Schouten, Simons, Malen, Gakpo, Depay.

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Samet, Abdülkerim, Ferdi, Salih, Kaan, Hakan, Barış Alper, Kerem, Arda.


HOLLANDA - TÜRKİYE CANLI İZLE

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HOLLANDA - TÜRKİYE CANLI SKOR


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#Türkiye
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