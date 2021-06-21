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Hollanda ve Avusturya EURO 2020'de bir üst tura yükseldi

EURO 2020 C Grubu'nda oynanan son maçların ardından Hollanda grup lideri, Avusturya ise 2'nci olarak bir üst tura yükselmeyi başardı.

Haber Merkezi DHA Yeni Şafak
Hollanda ve Avusturya EURO 2020de bir üst tura yükseldi
Hollanda Milli Takımı Kaptanı Wijnaldum'un gol sevinci.

EURO 2020 C Grubu'nda saat 19.00'da başlayan iki maçta Hollanda ile Kuzey Makedonya, Ukrayna ile Avusturya karşı karşıya geldi.

Gruptaki ilk iki maçını kazanan Holanda, Johan Cruijff Arena'da Kuzey Makedonya ile karşılaştı. Hollanda, 24'üncü dakikada 1-0 öne geçti.

Hızlı gelişen atakta Malen'in pasıyla penaltı noktasında topla buluşan Depay'ın tek vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

İlk yarı Hollanda'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. 51 ve 58'inci dakikalarda Wijnaldum'un ayağından bulduğu gollerle Hollanda, farkı 3'e çıkardı.

  • Karşılaşmada başka gol olmayınca Hollanda, karşılaşmayı 3-0 kazanarak puanını 9'a yükseltti ve grubu lider tamamlayarak adını son 16 takım arasına yazdırdı. Kuzey Makedonya ise grubu puan alamadan son sırada tamamladı.

Avusturya'da büyük sevinç

Gruptaki diğer karşılaşmada ise Romanya'nın başkenti Bükreş'te Ukrayna ile Avusturya karşılaştı.

21'inci dakikada Alaba'nın kullandığı köşe vuruşunda altıpas içerisinde topa dokunan Baumgartner'ın golüyle Avusturya 1-0 öne geçti.

2'nci yarıda başka gol olmayınca rakibini 1-0 mağlup eden Avusturya, puanını 6'ya yükseltti ve grubu 2'nci sırada tamamlayarak tarihinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 takım arasına kalmayı başardı.

  • Grubu 3 puanla 3'üncü sırada bitiren Ukrayna ise diğer gruplardaki sonuçlara göre en iyi 3'üncü takımlar arasında yer alıp bir üst tura yükselebilme şansını sürdürdü.

Goran Pandev veda etti

Öte yandan Kuzey Makedonya kaptanı Goran Pandev, Hollanda karşılaşmasıyla son kez milli takım formasını giydi. Hollanda Milli Takımı takımı kaptanı Georginio Wijnaldum, Kuzey Makedonya formasını 122 kez terleten Pandev için üzerinde adının yazılı olduğu 122 numaralı bir Hollanda forması hediye etti.

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