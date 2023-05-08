Hücumda Güneş klasiği

Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in yönetiminde son 10 maçın 9'undan galibiyetle ayrılırken, bu yükselişte golcülerin formu ana etken oldu. Teknik direktörlük kariyeri boyunca hücum hattındaki oyunculara dokunuşlarıyla dikkat çeken Güneş, aynı sonucu Beşiktaş'ta da alıyor.





Daha önce kulübeye hapsolmuş olan Cenk Tosun müthiş bir dönüş yaparken, Aboubakar ise ilk 4 haftalık sessizliğini üst üste attığı gollerle bozdu. Buna Redmond'un performansı da eklenince başarı kaçınılmaz oldu.





Cenk Tosun coştu





Beşiktaş'ın milli golcüsü Cenk Tosun, Antalyaspor karşısında attığı gol ile Süper Lig'deki gol sayısını 13'e çıkardı. 31 yaşındaki futbolcu, Ümraniye, Alanya ve Fenerbahçe maçlarında 2, Trabzonspor, Galatasaray, Kasımpaşa, Konya, Karagümrük, İstanbul ve Antalya karşısında ise 1 kez gol sevinci yaşadı. 3 de asist yapan Cenk, bu sezon takımı adına 16 gole doğrudan katkı sağladı.





Redmond da Şenol Güneş'in gelmesiyle birlikte hücumdaki etkisini artırdı. Başarılı oyuncu Fenerbahçe derbisi başta olmak üzere birçok maçlarda etkili oldu ve bu sezonki gol sayısını 6'ya yükseltti.





Aboubakar 9 maçta 10 gol attı





Beşiktaş'ın bir diğer golcüsü Vincent Aboubakar da Süper Lig'de 13 maçta, rakip fileleri 10 kez havalandırmayı başardı. Antalyaspor'a karşı 2 gol bulan Kamerunlu futbolcu, ligdeki gol sayısını 10'a çıkarttı. Sezonun ikinci yarısında takıma katılan ve çıktığı ilk 4 karşılaşmada skor üretemeyen 31 yaşındaki futbolcu, son 9 müsabakada 1o gol kaydetti.





Weghorst'u geride bıraktı





Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Aboubakar, Weghorst'u kısa sürede geçti.





Ankaragücü, Başakşehir, İstanbulspor, Fenerbahçe, Giresunspor (2), Ümraniyespor ve Galatasaray'ın ardından Antalyaspor karşısında da 2 gol bulan Aboubakar, devre arasında Manchester United'a giden Weghorst'un 16 maçta kaydettiği 8 golü geride bıraktı.



















