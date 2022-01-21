Hull City iki transferde imza aşamasına geldi: Resmi açıklama bekleniyor

Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City'de transfer hareketliliği yaşanıyor. İngiliz ekibindeki satışın gerçekleşmesinin ardından kulübün kadrosunu takviye etmesi bekleniyor.
Alınan bilgiye göre Hull City ilk aşamada Galatasaray'dan Babel ve Everton'dan Cenk Tosun'u kadrosuna katmak istiyor. İngiliz ekibinin futbolcularla prensipte anlaştığı ve kısa süre içerisinde transferi noktalayacağı belirtildi.
- Hatırlanacağı üzere Ryan Babel, Galatasaray'ın son hafta karşılaşmalarında kadroda yer almıyordu. Hollandalı futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda tamamlanıyor. Bununla birlikte Cenk Tosun da Everton'da forma şansı bulamıyordu. Milli oyuncunun sürekli oynamak istediği bir kulübe gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.
We reckon @acunilicali enjoyed that from Eavesy! 😍#hcafc | #NewEra pic.twitter.com/CtQKpCjFxD
We reckon @acunilicali enjoyed that from Eavesy! 😍#hcafc | #NewEra pic.twitter.com/CtQKpCjFxD— Hull City (@HullCity) January 19, 2022