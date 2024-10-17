Hull City'de sürpriz ayrılık

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de sürpriz bir ayrılık yaşandı. İngiliz ekibinde başkan vekili Tan Kesler'in görevine son verildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Tan Kesler ile karşılıklı anlaşmayla yollarımızı ayırdığımızı bildiririz. Kesler'e gelecek için en iyisini diliyoruz. Zamanı geldiğinde konuyla ilgili taraftarlarımıza detaylı bilgi verilecek" ifadelerine yer verildi.