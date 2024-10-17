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Hull City'de sürpriz ayrılık

Hull City'de sürpriz ayrılık

11:2617/10/2024, Perşembe
G: 17/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Acun Ilıcalı & Tan Kesler
Acun Ilıcalı & Tan Kesler

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Başkan Vekili Tan Kesler ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de sürpriz bir ayrılık yaşandı. İngiliz ekibinde başkan vekili Tan Kesler'in görevine son verildi.


Kulüpten yapılan açıklamada, "Tan Kesler ile karşılıklı anlaşmayla yollarımızı ayırdığımızı bildiririz. Kesler'e gelecek için en iyisini diliyoruz. Zamanı geldiğinde konuyla ilgili taraftarlarımıza detaylı bilgi verilecek" ifadelerine yer verildi.


Tan Kesler, 2022 yılından beri Hull City'de görev alıyordu.




#Championship
#Hul City
#Tan Kesler

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