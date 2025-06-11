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Hull City'nin yeni teknik direktörü belli oldu

Hull City'nin yeni teknik direktörü belli oldu

13:1011/06/2025, Çarşamba
AA
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Kayserispor teknik direktörü Sergej Jakirovic, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Kayserispor teknik direktörü Sergej Jakirovic, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuştu.

İngiltere Championship ekibi Hull City'de teknik direktörlük görevine, Kayserispor'dan ayrılan Sergej Jakirovic getirildi.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, 48 yaşındaki Bosna Hersekli çalıştırıcıyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını belirtti.


Sergej Jakirovic'in geride kalan sezonun ortasında başına geçtiği Kayserispor, Süper Lig'i 45 puanla 13. sırada tamamladı.


Hull City, geride kalan sezonda averajla ligde kalmıştı.

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