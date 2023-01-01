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Spor

Hüseyin Eroğlu: Girdikleri her pozisyon gol oldu

Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor, deplasmanda Galatasaray'a 4-2 mağlup oldu. Maç hakkında açıklamalarda bulunan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Galatasaray'ın bulduğu her pozisyonu gole çevirdiğini söyledi.

23:15 . 16/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Hüseyin Eroğlu

Hüseyin Eroğlu

Trendyol Süper Lig 5.hafta karşılaşmasında Samsunspor deplasmanda Galatasaray'a 4-2 mağlup oldu. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Galatasaray maçı ve gelecek haftaki karşılaşmalar hakkında önemli mesajlar verdi.


Teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun maç sonu açıklamaları:

"İç saha, dış saha fark etmeksizin her maçı kazanmak için oynayacağız. Takımıma güveniyorum, bugünkü oyun da ışık verdi. Maçı kaybettik ama ben taraftarın oyundan memnun olduğunu düşünüyorum. Taraftarlarımız sabretsinler, güzel bir Samsunspor izleyecekler"


"Her iki kalecinin de performansı iyiydi, formayı Okan'a vermiştik ancak değişim olacak. Szumski'yi değerlendireceğiz"


"İlk yarıda skor 3-0'dı ama oyun dengeliydi. Fark şu: Biz kaçırdık. Galatasaray attı. Girdikleri her pozisyon gol oldu"







#Hüseyin Eroğlu
#Samsunspor
#Galatasaray
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