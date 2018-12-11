UEFA AVRUPA LİGİ

Hüseyin Göçek'e UEFA'dan görev

MHK tarafından kızağa çekilen hakem Hüseyin Göçek, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Kopenhag -Bordeaux maçını yönetecek.

Haber Merkezi IHA
Hüseyin Göçek'in GalatasarayKonyaspor maçında yeşil-beyazlı ekibin lehine verdiği penaltı kararı büyük tepkilere neden olmuştu.

Hüseyin Göçek'in GalatasarayKonyaspor maçında yeşil-beyazlı ekibin lehine verdiği penaltı kararı büyük tepkilere neden olmuştu.

Fotoğraf: Onur Çoban / AA

FIFA kokartlı hakem Hüseyin Göçek, Danimarka'nın Kopenhag ile Fransa'nın Bordeaux takımları arasında 13 Aralık Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi C Grubu müsabakasında düdük çalacak.

Danimarka'nın Kopenhag şehrindeki Parken Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayacak mücadelede Göçek'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz yapacak. Serkan Ok'un dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Mete Kalkavan ve Barış Şimşek ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.

Kritik maç

Göçek'in yöneteceği Kopenhag-Bordeaux maçı, üç takımının da Avrupa Ligi'nde yoluna devam etme şansının bulunduğu C Grubu'nda haftanın en kritik karşılaşmaları arasında gösteriliyor.

  • Bilindiği üzere Hüseyin Göçek, Galatasaray-Konyaspor maçı sonrası tartışmalı penaltı kararı nedeniyle MHK tarafından ikinci bir değerlendirmeye kadar maç verilmeyeceği açıklanmıştı.

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