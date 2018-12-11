Hüseyin Göçek'e UEFA'dan görev

FIFA kokartlı hakem Hüseyin Göçek, Danimarka'nın Kopenhag ile Fransa'nın Bordeaux takımları arasında 13 Aralık Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi C Grubu müsabakasında düdük çalacak.

Danimarka'nın Kopenhag şehrindeki Parken Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayacak mücadelede Göçek'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz yapacak. Serkan Ok'un dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Mete Kalkavan ve Barış Şimşek ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.

Göçek'in yöneteceği Kopenhag-Bordeaux maçı, üç takımının da Avrupa Ligi'nde yoluna devam etme şansının bulunduğu C Grubu'nda haftanın en kritik karşılaşmaları arasında gösteriliyor.