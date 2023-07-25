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Spor

Hüseyin Türkmen sakatlandı

Trabzonspor’un stoper oyuncusu Hüseyin Türkmen, takımın Slovenya’da süren hazırlık kampında sakatlandı. Trabzonspor’dan yapılan açıklamada, oyuncunun sağ uyluk üst ön bölgesinde kas yaralanması tespit edildiği açıklandı.

12:18 . 25/07/2023 Salı
DHA
Hüseyin Türkmen

Hüseyin Türkmen

Trabzonspor’un yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Slovenya kampındaki çalışmalarda, savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen idmanda sakatlandı. Uyluk bölgesinde ağrı hisseden oyuncunun çekilen MR’ında kas yaralanması yaşadığı belirlendi.


Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Beşir tarafından yapılan açıklamada,

“Futbol A takımımızın yaptığı antrenman sırasında sağ uyluk bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Hüseyin Türkmen'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ uyluk üst ön bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" ifadelerine yer verildi.





#Trabzonspor
#Hüseyin Türkmen
#Sakatlık
2 saat önce
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