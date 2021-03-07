İbrahim Akdağ-Lucas Castro pozisyonu tartışmalara neden oldu

Ankaragücü'nün orta saha oyuncusu İbrahim Akdağ, Fatih Karagümrük maçında girdiği ikili mücadeleler sonrasında sosyal medyada gündem oldu.
Geçtiğimiz hafta Mostafa Mohamed'in kırmızı kart görmesine sebep olan pozisyonun kahramanı olan Akdağ, Karagümrük maçında Lucas Castro ile girdiği ikili mücadele sonrasında tartışma çıkardı. Bunun sebebi rakibinin İbrahim Akdağ'ın yüzüne yaptığı müdahalenin kartla cezalandırılmamış olması.
Halis Özkahya bu pozisyonda kartına başvurmazken Galatasaraylı taraftarlar, sosyal medyada hakemlerin standart dışı kararlarına tepki gösteren mesajlar paylaştı.
- Hatırlanacağı üzere Mostafa Mohamed, Ankaragücü maçında dirsek attığı gerekçesiyle direkt kırmızı kart görmüş ancak PFDK, Mısırlı forvete iki maç değil bir maç ceza vermişti. Kamuoyunda bu durum, hakemin yanlış karar verdiği algısını oluşturmuştu.