İbrahim Akdağ-Lucas Castro pozisyonu tartışmalara neden oldu Ankaragücü-Galatasaray maçında Mostafa Mohamed ile girdiği ikili mücadele sebebiyle gündem olan İbrahim Akdağ, Fatih Karagümrük ve Ankaragücü maçında da tartışılan bir pozisyonun içinde yer aldı.

Haber Merkezi 07 Mart 2021, 14:48 Son Güncelleme: 07 Mart 2021, 15:48 Yeni Şafak