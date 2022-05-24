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Ibrahimovic Hakan Çalhanoğlu'nu hedef gösterdi

Milan'ın yıldızı Zlatan Ibrahimovic, şampiyonluk kutlamasında mikrofonu eline alarak Inter forması giyen eski takım arkadaşı Hakan Çalhanoğlu'na göndermede bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ibrahimovic Hakan Çalhanoğlunu hedef gösterdi
Milan takımı, üstü açık otobüsle şehir turu attı.

Serie A'da 11 yıllık şampiyonluk özlemine son veren Milan'da bir yandan kutlamalar devam ederken, bir yandan da takımın eski oyuncusu Hakan Çalhanoğlu protesto ediliyor.

Sezon başında takımdan ayrılarak Inter'e transfer olan Hakan Çalhanoğlu'na tepkili olan Milanlı taraftarlar, her fırsatta milli futbolcu aleyhine tezahüratlarda bulunuyor.

Son olarak Milan'ın yıldız futbolcusu Zlatan Ibrahimovic de kutlamalar sırasında eski takım arkadaşı Hakan Çalhanoğlu'na sataştı.

Üstü açık otobüsün üzerinde mikrofonu eline alan İsveçli futbolcu, taraftarlara, "Hakan’a bir mesajınız var mı?" diye sordu.

Milan'da yakın arkadaş olan ikilinin arası, Hakan'ın transferi sonrası açılmıştı.

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