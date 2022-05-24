Ibrahimovic Hakan Çalhanoğlu'nu hedef gösterdi

Serie A'da 11 yıllık şampiyonluk özlemine son veren Milan'da bir yandan kutlamalar devam ederken, bir yandan da takımın eski oyuncusu Hakan Çalhanoğlu protesto ediliyor.

Sezon başında takımdan ayrılarak Inter'e transfer olan Hakan Çalhanoğlu'na tepkili olan Milanlı taraftarlar, her fırsatta milli futbolcu aleyhine tezahüratlarda bulunuyor.

Son olarak Milan'ın yıldız futbolcusu Zlatan Ibrahimovic de kutlamalar sırasında eski takım arkadaşı Hakan Çalhanoğlu'na sataştı.

Üstü açık otobüsün üzerinde mikrofonu eline alan İsveçli futbolcu, taraftarlara, "Hakan’a bir mesajınız var mı?" diye sordu.

Milan'da yakın arkadaş olan ikilinin arası, Hakan'ın transferi sonrası açılmıştı.

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🏆Şampiyonluk kutlamalarında Zlatan Ibrahimovic'ten Milan taraftarlarına: "Hakan’a bir mesajınız var mı?" pic.twitter.com/0uUAlN8JBY — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 24, 2022