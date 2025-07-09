Icardi ayrı çalıştı

Galatasaray, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Sakatlığını atlatan Arjantinli golcü Mauro Icardi, takımdan ayrı çalıştı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. Ardından üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Öte yandan sarı-kırmızılı ekipte Arjantinli golcü Mauro Icardi, planlanan program dahilinde fizyoterapistler eşliğinde saha ve salonda çalıştı.
Sarı-kırmızılar, yarın saat 12.30 ve 18.30’da yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.