Icardi dalya dedi: Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki 600.golü attı

Galatasaray Türkiye Kupası çeyrek final maçında Başakşehir ile karşılaşıyor. Sarı kırmızılı ekip Ali Sami Yen Spor Kompleksi’ndeki 600.golünü bu maçta buldu. Sarı kırmızılı ekibin 600.golünü Icardi atmış oldu.