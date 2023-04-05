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Spor

Icardi dalya dedi: Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki 600.golü attı

Galatasaray Türkiye Kupası çeyrek final maçında Başakşehir ile karşılaşıyor. Sarı kırmızılı ekibin Ali Sami Yen Spor Kompleksi’ndeki 600.golünü Icardi attı.

22:06 . 5/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Icardi Ali Sami Yen Kompleksi'ndeki 600.golü attı

Icardi Ali Sami Yen Kompleksi'ndeki 600.golü attı

Galatasaray Türkiye Kupası çeyrek final maçında Başakşehir ile karşılaşıyor. Sarı kırmızılı ekip Ali Sami Yen Spor Kompleksi’ndeki 600.golünü bu maçta buldu. Sarı kırmızılı ekibin 600.golünü Icardi atmış oldu.

İlk gol Servet Çetin'den gelmişti

2011 yılında açılan Ali Sami Yen Spor Kompleksi’ndeki ilk golü Servet Çetin 2010-2011 sezonunda Sivasspor'a atmıştı.

İşte diğer dalya goller:

100. Didier Drogba v Elazığspor

200. Hakan Balta v Gaziantepspor

300. Yasin Öztekin v Akhisar

400. Eren Derdiyok v Sivasspor

500. Jesse Sekidika v Denizlispor



#Galatasaray
#Icardi
#Dalya
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