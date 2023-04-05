Icardi dalya dedi: Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki 600.golü attı

Icardi Ali Sami Yen Kompleksi'ndeki 600.golü attı
Galatasaray Türkiye Kupası çeyrek final maçında Başakşehir ile karşılaşıyor. Sarı kırmızılı ekip Ali Sami Yen Spor Kompleksi’ndeki 600.golünü bu maçta buldu. Sarı kırmızılı ekibin 600.golünü Icardi atmış oldu.
İlk gol Servet Çetin'den gelmişti
2011 yılında açılan Ali Sami Yen Spor Kompleksi’ndeki ilk golü Servet Çetin 2010-2011 sezonunda Sivasspor'a atmıştı.
İşte diğer dalya goller:
100. Didier Drogba v Elazığspor
200. Hakan Balta v Gaziantepspor
300. Yasin Öztekin v Akhisar
400. Eren Derdiyok v Sivasspor
500. Jesse Sekidika v Denizlispor