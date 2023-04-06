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Spor

Icardi: Galatasaray'da kalmak istiyorum

Sezon sonu Galatasaray ile sözleşmesi sona erecek Arjantinli golcü Mauro Icardi ülkesinin basınına konuştu. Yıldız golcü, Galatasaray'daki geleceği ile ilgili konuştu.

17:51 . 6/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Icardi, Galatasaray'da mutlu olduğunu söyledi

Icardi, Galatasaray'da mutlu olduğunu söyledi

Galatasaray'ın sezon başında PSG'den kadrosuna kattığı Mauro Icardi'nin sarı kırmızılılardaki kontratı Haziran 2023'te sona eriyor.

Yıldız oyuncu Galatasaray'da 17 maçta 10 gol attı. Arjantinli oyuncu Galatasaray'ın Nef Stadyumu'ndaki 600. golünü atarak sarı kırmızılıların tarihine geçti.

Arjantin basınına konuştu

Galatasaray taraftarının sevgisini kazanan Mauro Icardi ülkesinin basınına konuştu ve geleceği hakkında verdiği kararı açıkladı.

TNT Sports Argentina'ya konuşan Mauro Icardi, Galatasaray'da mutlu olduğunu ve İstanbul'da kalmak istediğini söyledi. Yıldız oyuncu, "Burada kalmak için sabırsızlanıyorum. Paris Saint-Germain'e dönmek istemiyorum. Burada dünyanın en iyi oyuncusu benmişim gibi hissediyorum. Burada bana çok ilgi var" dedi.

Mauro Icardi bu sezon Galatasaray'da 17 maçta 10 gol attı ve 7 asist yaptı.






#Galatasaray
#Icardi
#transfer
23 dakika önce
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