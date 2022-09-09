Okan Buruk'tan Icardi ve Mata açıklaması: Hazır değiller Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yeni transferlerden Mauro Icardi ve Juan Mata'nın zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Emre Akbaba ile Emre Kılınç'ın ayrılığına da değinen Buruk, "Ben kalıp forma savaşı vermelerini istedim ancak onların ısrarlı bir tavrı oldu" dedi.

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