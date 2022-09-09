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Okan Buruk'tan Icardi ve Mata açıklaması: Hazır değiller

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yeni transferlerden Mauro Icardi ve Juan Mata'nın zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Emre Akbaba ile Emre Kılınç'ın ayrılığına da değinen Buruk, "Ben kalıp forma savaşı vermelerini istedim ancak onların ısrarlı bir tavrı oldu" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Icardi ve Mata hazır mı?
Okan Buruk

Yaz döneminde 13 futbolcuyu kadrosuna katan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, yeni transferlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kulüp televizyonuna konuşan 48 yaşındaki çalıştırıcının açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Dört gündür tesisten hiç çıkmadım"


  • "Taraftarımızla birlikte sahaya ruhunu koyan bir takım ortaya çıktı. Transferin son gününe kadar. 4 gündür tesisten hiç çıkmadım. Bir hoca olarak çok mutluyum."

"Bu kadar değişim beklemiyordum"

  • "Değişim olacaktı ama bunu beklemiyorduk. Kiraladığımız oyuncular değerlerini bulsun diye kiralık gönderdik. Çok oyuncu geldi. Bize direk katkı verecek oyuncular dışında ilerleyen zamanda katkı verecek oyuncular da geldi."

"Ayrılmak istediler"

  • "Ömer Bayram, Taylan, Oğulcan ayrıldı. Emre Kılınç ve Emre Akbaba gelip 'Ayrılmak istiyoruz' dediler. Ben kalıp forma savaşı vermelerini istedim ancak onların ısrarlı bir tavrı oldu. Çok iyi oyuncular geldi. Zaten bir takım oluşturduk. Gelen arkadaşlarımız yavaş yavaş sahaya girecek. Burada her oyuncunun bir alternatifini ortaya çıkarmak istedik. İnşallah bunun verimini alacağız."

"Mata ve Icardi'nin zamana ihtiyacı var"

  • "Her oyuncu için karakter analizi yapıyoruz. Onun dışında her ülkede birçok tanıdığımız var. Juan Mata ve Icardi'yi soruşturduk. Çok iyi dönüşler aldık. Ama benim ilk sorum onlara 'Fiziksel anlamda ne durumdasınız?' oldu. Juan Mata hiç antrenman yapmamış yeni sezon öncesi. Icardi de tam olarak hazır değil. Antrenman sonunda onlara 'İyi tatil yaptınız' şeklinde takıldım. Zamana ihtiyaçları var."

"Yusuf Türk oğlu Türk"

  • "Yusuf Demir, Türk oğlu Türk. Ailesi Türk, Türkçe konuşuyor ama buraya yabancı olarak geliyor. Bu kuralın değişmesi gerekiyor. Türkiye'de Türk olma hakları alınmış oluyor. Bu hakkı vermemiz gerekiyor."

"11 kurmak zor"

  • "Tatlı bir zorluk olacak 11'i kurmak. Yabancı kuralı hocaları zorluyor. Kulübede oyuncu değişikliği yapmak da zor. Buna hazır olmamız gerekiyor. Erden (Timur) Bey'le de konuşmuştuk artık top ve sorumluluk bende. En iyi kimse, kim hak ediyorsa devam edecek. Performansını yakalayamayan oyuncular da oluyor ama bundan sonraki hafalar kritik olacak. Puan kaybına tahammülümüz yok. En iyi şekilde oynamak ve devam etmek istiyoruz."

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