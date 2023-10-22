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Spor

Icardi'den kötü haber

Galatasaray Kulübü, Mauro Icardi'nin sağ ayak ayak bileği dış tendon grubu ve destek dokusunda hasar ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Selman Ağrıkan
13:50 . 22/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Mauro Icardi Beşiktaş maçında sakatlık yaşamasına rağmen oyuna devam etmişti.

Mauro Icardi Beşiktaş maçında sakatlık yaşamasına rağmen oyuna devam etmişti.

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'le karşılaşacak olan Galatasaray'a Mauro Icardi'den kötü haber geldi. Dün oynanan Beşiktaş derbisinde attığı 2 golle takımını galibiyete taşıyan Arjantinli yıldızın sakatlandığı açıklandı.


Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında dün Beşiktaş ile oynanan maçta sağ ayak bileğine aldığı darbe sonrası ağrıları başlayan ve maç sonrası yapılan değerlendirmede peroneal tendon hasarı belirlenen futbolcumuz Mauro Icardi’nin sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan MR tetkiklerinde ön görüldüğü gibi sağ ayak bileği peroneal tendonlarında ve tendon üstündeki retinakuler dokuda (ayak bileği dış tendon grubu ve destek dokusu) hasar ve kanama tespit edilmiştir" denildi.


30 yaşındaki futbocunun tedavisine başandığı bildirildi.





#Galatasaray
#Mauro Icardi
#Bayern Münih
1 gün önce
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