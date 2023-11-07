İçeride beyaz dışarıda siyah

Siyah-beyazlılar, 2023-2024 sezonunda geride kalan haftalarda iç sahada başka dış sahada başka performans sergiliyor. Beşiktaş, bugüne kadar 6 dış saha maçının 2'sini kazanırken, 4'ünü kaybetti. Deplasmanda 6 puan toplayan Kartal, attığı 8 gole karşılık ise filelerinde ise 12 gole engel olamadı. Beşiktaş, dış sahadaki kötü gidişatının aksine kendi sahasında ise güçlü bir görüntü çiziyor. Dolmabahçe'de oynadığı 5 mücadelenin 4'ünü galip tamamlayan siyah-beyazlılar, 2 de beraberlik yaşadı. Evinde 13 puanı hanesine yazdıran siyah-beyazlı takım, 9 gol atıp yalnızca 2 gol yedi.

Teknik direktör Şenol Güneş, 2023-24 sezonunda Beşiktaş ile 7'si Süper Lig, 8'i de UEFA Avrupa Konferans Ligi elemeleri ve grup aşaması olmak üzere toplam 15 maça çıkmıştı. Güneş'in takımı, bu süreçte ligde sadece 2 mağlubiyet, Avrupa arenasında da 1 yenilgi aldı. 71 yaşındaki teknik direktörün ardından seçime kadar takımın başında bulunacak olan teknik sorumlu Burak Yılmaz ise siyah-beyazlı takımla ligde 2 galibiyet ve 2 yenilgi, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 1 mağlubiyet yaşadı.