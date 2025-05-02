Iğdır FK Süper Lig aşkına

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK, küme düşme hattındayken yakaladığı yenilmezlik serisiyle şimdi Süper Lig yolunda play-off için mücadele ediyor.
Son iki sezondur üst liglere yükselen Iğdır FK, bu çıkışını Süper Lig ile taçlandırmak istiyor.
Ligde 22 haftalık periyotta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan, 26 puanla 18. sırada bulunan takımın başına teknik direktör Çağdaş Çavuş getirildi.
Çavuş yönetiminde çıkış yakalayan Iğdır FK, oynadığı son 14 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 29 puan topladı ve puanını 55'e yükseltti.
Iğdır ekibi, Çavuş yönetiminde 23. haftadan itibaren sahasında çıktığı 7 maçın 5'inden galibiyet, 2'sinden ise beraberlikle ayrıldı.
Ligin 37. haftasında 4 Mayıs Pazar günü şampiyonluğu ve Süper Lig'i garantileyen Kocaelispor'u ağırlamaya hazırlanan Iğdır FK, bu maçtan galibiyetle ayrılırsa play-off için büyük avantaj yakalayacak.
İki sezondur üst liglere yükselen Iğdır FK, bu sezon da Süper Lig'e çıkıp tarih yazmak istiyor.