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Iğdır FK Süper Lig aşkına

Iğdır FK Süper Lig aşkına

17:132/05/2025, Cuma
AA
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Iğdır Futbol Kulübü 11'i
Iğdır Futbol Kulübü 11'i

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK, küme düşme hattındayken yakaladığı yenilmezlik serisiyle şimdi Süper Lig yolunda play-off için mücadele ediyor.

Son iki sezondur üst liglere yükselen Iğdır FK, bu çıkışını Süper Lig ile taçlandırmak istiyor.


Ligde 22 haftalık periyotta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan, 26 puanla 18. sırada bulunan takımın başına teknik direktör Çağdaş Çavuş getirildi.


Çavuş yönetiminde çıkış yakalayan Iğdır FK, oynadığı son 14 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 29 puan topladı ve puanını 55'e yükseltti.


Çavuş'la sahasında yenilmedi

Iğdır ekibi, Çavuş yönetiminde 23. haftadan itibaren sahasında çıktığı 7 maçın 5'inden galibiyet, 2'sinden ise beraberlikle ayrıldı.


Ligin 37. haftasında 4 Mayıs Pazar günü şampiyonluğu ve Süper Lig'i garantileyen Kocaelispor'u ağırlamaya hazırlanan Iğdır FK, bu maçtan galibiyetle ayrılırsa play-off için büyük avantaj yakalayacak.


İki sezondur üst liglere yükselen Iğdır FK, bu sezon da Süper Lig'e çıkıp tarih yazmak istiyor.





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