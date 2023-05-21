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Spor

Iğdır'da 2. Lig sevinci

Iğdırspor, 26 yıllık aranın ardından 2. Lig'e yükseldi. Iğdırlı futbolseverler, cadde ve sokakları bayram yerine çevirerek şampiyonluğu kutladı.

13:03 . 21/05/2023 Pazar
DHA
Iğdırlı taraftarlar sokakta kutlama yaptı.

Iğdırlı taraftarlar sokakta kutlama yaptı.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Alanya Kestelspor ile şampiyonluk mücadelesi veren Iğdırspor, mutlu sona ulaştı.


Ligin son haftasında deplasmanda Ofspor'a konuk olan Iğdırspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrılarak sezonu şampiyon olarak tamamladı.


Takımlarının şampiyon olmasının ardından Iğdırlılar, büyük sevinç yaşarken cadde ve sokaklar bayram yerine döndü.


Davul, zurna eşliğinde saatlerce eğlenen halk, büyük kutlamayı 28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonraya bıraktı.






#2. Lig
#Iğdırspor
#3. Lig
1 saat önce
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