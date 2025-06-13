Igor Tudor resmen imzayı attı

İtalya Birinci Futbol Ligi Serie A'da Lazio ve Juventus takımları, Roma kentindeki Stadio Olimpico'da karşı karşıya geldi. Juventus FC Teknik Direktörü Igor Tudor (fotoğrafta) karşılaşmayı takip etti.
Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Hırvat teknik direktör Igor Tudor, İtalyan ekibi Juventus'la olan sözleşmesini 2027'ye kadar uzattı.
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) kulübü Juventus, teknik direktör Igor Tudor'un kontratını uzattı.
Kulübün internet sitesindeki açıklamaya göre Hırvat çalıştırıcının sözleşmesi, 1 yıl opsiyonuyla 30 Haziran 2027'ye kadar uzatıldı.
Galatasaray, Lazio ve Marsilya'da görev yapan 47 yaşındaki çalıştırıcı, Juventus'un başına Mart ayında geçti.
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