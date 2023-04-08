İhsan Derelioğlu: Sonsuza kadar böyle gitmeyecek

Trabzonspor teknik direktörü İhsan Derelioğlu karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalarda " Üzgünüz. İki tane üst üste aldığımız mağlubiyet sonrası bu maç fırsattı. Bunu değerlendirebilirdik.

Oyunu fazla değerlendirmek istemiyorum. Trabzonspor oyunu dengede de getirse, 2 tane duran toptan gol yese de, maçı çevirme anlarını kullanmasa da, rakibi çok daha fazla zorlayan bir takım olmalı.

''Sonsuza kadar böyle gitmeyecek''

Takımda uzun süredir kazanamamanın getirdiği bir gerginlik var. Bazen konsantre eksikliği erken kırılmalara yol açıyor. Kırılganlık en büyük tehlike. Bundan sonra da futbolcular şartlar ne olursa olsun oyun içinde kalmalı. Çözüm yine futbolcularda. Sonsuza kadar böyle gitmeyecek, bunun bilincinde olup daha fazla çalışarak değiştirmek durumundayız. Trabzonspor camia gücü ve kadro potansiyeli olarak bunları başarabilir. Trabzonspor belli süre sonra bu girdaptan kurtulacaktır.

Visca'nın maç öncesi yorgunluk durumu vardı. Belli süre kullanmak durumundaydık. İlk yarı istediğimiz baskıyı yaratamayınca, bir 45 dakika oynatmayı düşündük. Ancak girer girmez adale problemi yaşadı. Şu anda durumuyla ilgili net bilgi veremem. Adale sakatlığı olduğu için çok da hafif görünmüyor." ifadelerin, kullandı.















