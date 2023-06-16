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Spor

İki isimden biri olacak: Deneyimli teknik adamlara sürpriz teklif

Fatih Terim için flaş bir iddia geldi. Deneyimli teknik adamın, Suudi Arabistan Milli Takımı teknik direktörlüğü için adaylardan biri olduğu belirtildi. Diğer adayın ise Jorge Jesus olduğu iddia ediliyor.

21:26 . 16/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
Suudi Arabistan Milli Takımı için en büyük aday Fatih Terim

Suudi Arabistan Milli Takımı için en büyük aday Fatih Terim

Galatasaray'dan geçen sezon ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla anlaşmayan Fatih Terim için flaş bir iddia gündeme geldi.


Terim'in Suudi Arabistan Milli Takımı için adaylardan biri olduğu aktarıldı.


Suudi Arabistan federasyonu ile Terim arasında temasların olduğu vurgulandı. 69 yaşındaki teknik adamın, bu görüşmelerde Suudi Arabistan'daki görevi üstlenmeye sıcak baktığını söylediği belirtildi.


Suudi Arabistan'ın teknik direktör için başka adaylarının da olduğu ve federasyonun son kararını vereceği kaydedildi.

Diğer aday Jorge Jesus

Suudi Arabistan federasyonu ise diğer aday olarak Fenerbahçe ile yollarını ayıran Jorge Jesus'u belirledi. İki deneyimli teknik adamdan birinin Suudi Arabistan'ın başına geçmesi bekleniyor.



#Jorge Jesus
#Fatih Terim
#Suudi Arabistan Milli Takımı
1 saat önce
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