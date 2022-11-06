İlhan Palut: Değerli bir puan aldık

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, rakipleri karşısında değerli bir puan aldıklarını söyledi. Palut, deplasmanda geri dönüşün zor olduğunu da hatırlattı.

Genç teknik adam, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bu maç öncesi 4 haftadır kazanamadıklarını belirterek, "3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldık. Her maç bizim için negatif seriyi sonlandırmak için şans diyorduk. Trabzon'a bu duygularla geldik. İyi hazırlandık, iyi analiz ettik." dedi.

Bakasetas ve Hamsik gibi oyuncuları kontrol altına alıp oyun organizasyonlarını kırmayı hedeflediklerini ifade eden Palut, şunları söyledi: