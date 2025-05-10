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İlhan Palut: Üzerimizde baskı olacak

İlhan Palut: Üzerimizde baskı olacak

19:2810/05/2025, Cumartesi
AA
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İlhan Palut'un Çaykur Rizespor başında çıktığı 78 maçta 1.31 puan ortalaması bulunuyor.
İlhan Palut'un Çaykur Rizespor başında çıktığı 78 maçta 1.31 puan ortalaması bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 2-1 mağlup olan Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, yeşil-beyazlıların çok zorlanmadan maçı kazandığını söyledi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, TÜMOSAN Konyaspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, puan ve puanlara çok ihtiyaçları olan maçta istediklerini alamadıklarını dile getirdi.


Takımın bu maça istenilen seviyede hazırlanamadığını sahada gördüğünü anlatan Palut, şunları kaydetti:


"Puan durumu ortada. Bugün bizim puana belki puanlara Konyaspor'dan daha fazla ihtiyacımız olan bir gündü. Maça baktığımız zaman bu önemi görmedim. Puan, puanlar almamız lazımdı. Bu noktada bir agresiflik maalesef takımımızda yoktu. Bunu da sağlayacak kişi teknik direktördür. Konyaspor, kendi standardında bir oyunla çok zorlanmadan maçı kazandı. Bulduğumuz gol değerliydi. Oyunu o dakikadan sonra tutabilseydik maç geri de dönebilirdi. Haftaya yeniden büyük bir final maçına hazırlanacağız. Üzerimizde baskı olacak ve bununla da baş edeceğiz. Konsantre olacağız, sahaya çıkıp savaşacağız."





#Süper Lig
#Çaykur Rizespor
#Konyaspor
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