İlk 30'da Türkiye'den tek kulüp var

Fenerbahçe Kulübü, IFFHS'nin yayımladığı kulüpler sıralamasıyla ilgili açıklama yaptı.

"Fenerbahçe'miz, 2022-23 sezonunda Avrupa'da gösterdiği başarılı performansla hem ülke puanına katkıda bulundu, hem de sıralamadaki yerini yukarılara çekti" denilen açıklamada, sarı-lacivertli kulübün Juventus, Chelsea, Tottenham, Atletico Madrid gibi takımları geride bırakarak 28. sırada yer aldığı belirtildi.