İlk 30'da Türkiye'den tek kulüp var

Süper Lig'in 'Dört Büyükler'i
Fenerbahçe Kulübü, IFFHS'nin yayımladığı kulüpler sıralamasıyla ilgili açıklama yaptı.
"Fenerbahçe'miz, 2022-23 sezonunda Avrupa'da gösterdiği başarılı performansla hem ülke puanına katkıda bulundu, hem de sıralamadaki yerini yukarılara çekti" denilen açıklamada, sarı-lacivertli kulübün Juventus, Chelsea, Tottenham, Atletico Madrid gibi takımları geride bırakarak 28. sırada yer aldığı belirtildi.
Listede Başakşehir'in 74, Sivasspor'un 122, Trabzonspor'un 133, Beşiktaş ve Galatasaray'ın ise 216. sırada olduğu aktarıldı.
İspanyol devi Real Madrid'in zirvede olduğu listenin ikinci sırasında Brezilya’dan Flamengo, üçüncü sırada ise İngiliz ekibi Manchester City bulunuyor.