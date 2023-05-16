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İlk 30'da Türkiye'den tek kulüp var

Fenerbahçe, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu’nun (IFFHS) yayımladığı 'Dünya Kulüpler Sıralaması’nda 300 takım içinde 28. oldu

15:07 . 16/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Süper Lig'in 'Dört Büyükler'i

Süper Lig'in 'Dört Büyükler'i

Fenerbahçe Kulübü, IFFHS'nin yayımladığı kulüpler sıralamasıyla ilgili açıklama yaptı.


"Fenerbahçe'miz, 2022-23 sezonunda Avrupa'da gösterdiği başarılı performansla hem ülke puanına katkıda bulundu, hem de sıralamadaki yerini yukarılara çekti" denilen açıklamada, sarı-lacivertli kulübün Juventus, Chelsea, Tottenham, Atletico Madrid gibi takımları geride bırakarak 28. sırada yer aldığı belirtildi.


Listede Başakşehir'in 74, Sivasspor'un 122, Trabzonspor'un 133, Beşiktaş ve Galatasaray'ın ise 216. sırada olduğu aktarıldı.


İspanyol devi Real Madrid'in zirvede olduğu listenin ikinci sırasında Brezilya’dan Flamengo, üçüncü sırada ise İngiliz ekibi Manchester City bulunuyor.




#Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu
#Fenerbahçe
#Trabzonspor
#Galatasaray
#Beşiktaş
41 dakika önce
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