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İlk finalist belli oluyor

EURO 2020’de bu akşam ilk finalist belli oluyor. İlk yarı final maçı bu akşam 22.00’de İtalya-İspanya arasında oynanacak. İkinci yarı final maçında ise yarın İngiltere ve Danimarka karşılaşacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İlk finalist belli oluyor​
Yarı final ve final maçlarını statta 60 binin üzerinde futbolsever izleyebilecek.

16. Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2020) yarı final heyecanı, bugün oynanacak tek maçla başlayacak. Fransa, Almanya, Belçika ve Portekiz gibi birçok önemli takımın sürpriz sonuçlarla önceki turlarda veda ettiği şampiyonanın yarı final ve final maçları, İngiltere’nin başkenti Londra’daki Wembley Stadı’nda oynanacak.

  • Yarı final ve final maçlarını statta 60 binin üzerinde futbolsever izleyebilecek. Bugün oynanacak ilk yarı final maçında, turnuvanın iki tecrübeli takımı İtalya ile İspanya, kozlarını paylaşacak. Bugün TSİ 22.00’de başlayacak karşılaşmayı, Alman hakem Felix Brych yönetecek. Turnuvanın diğer yarı final mücadelesinde, İngiltere ile Danimarka yarın TSİ 22.00’de karşılaşacak. Seyirci avantajıyla sahaya çıkacak İngiltere, turnuvadaki en önemli başarısına 1968’de üçüncü olarak ve 1996’da yarı finale kalarak ulaştı.

İngilizler, Danimarka’yı elemesi halinde şampiyonada ilk kez son iki takım arasına adını yazdıracak. Şampiyonada 1992 finalinde Almanya’yı 2-0 yenerek kupaya uzanan Danimarka ise bu yıl aynı başarıya bir kez daha ulaşmak için sahaya çıkacak. Yarı final maçlarını geçen taraflar, 11 Temmuz Pazar günü finalde karşı karşıya gelecek.

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