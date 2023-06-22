İlk görüşme İsmail Kartal'la

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un ayrılmasının ardından takımın başına kimin geleceği merak edilirken sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.





Sarı-lacivertli yönetim, teknik direktör adayları arasında ön plana çıkan İsmail Kartal ile ilk görüşmesini yaptı. Kulüp binasında gerçekleştirilen görüşmede tecrübeli teknik adam, yönetime sarı-lacivertli takımla ilgili raporunu sundu. Maaş ve sözleşme süresinin hiç konuşulmadığı görüşmede İsmail Kartal birkaç takviyeyle takımın önümüzdeki sezon şampiyonluğa ulaşabileceğini kaydetti.





Tüm mevkilerdeki futbolcular için görüşlerini bildiren ve istatistiki bilgiler de dahil olmak üzere detaylı bir rapor sunan 62 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe yönetiminin son kararını beklemeye başladı.





Sarı-lacivertli yönetimden, İsmail Kartal'a henüz teknik direktör konusunda bir karar verilmediği ve değerlendirmenin sürdüğü cevabı verildi.

Fenerbahçe, adaylar arasında yer alan ve son olarak geçen sezon Trabzonspor'u çalıştıran Abdullah Avcı ile de bir görüşme gerçekleştirecek ve son kararını verecek.





2010-2014 yılları arasında Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük yapan İsmail Kartal, 2014-2015 sezonunda teknik direktörlük heyecanı yaşadı. Kartal, 2021-2022 devre arasında da sarı-lacivertli takımda sezon sonuna kadar teknik direktörlük görevinde bulundu. İsmail Kartal, yönetim tarafından göreve getirilirse sarı-lacivertli takımın başındaki üçüncü deneyimini yaşayacak.















