SÜPER LİG

İlk yarının en iyi 11'lerini belirlediler

'Stadyum' programının moderatörü Ersin Düzen ile yorumcular Mustafa Denizli ve Ali Gültiken, Süper Lig'de ilk yarının 11'ini seçtiler.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mutsafa Denizli, Ali Gültiken ve Ersin Düzen ilk yarının en iyi kadrolarını açıkladı.

Mutsafa Denizli, Ali Gültiken ve Ersin Düzen ilk yarının en iyi kadrolarını açıkladı.

TRT spikeri Ersin Düzen'in sunuculuğunu yaptığı 'Stadyum' programı ekibi, Başakşehir'in liderliğinde geçilen ilk yarının en iyi 11'ini belirledi.

Deneyimli teknik direktör Mustafa Denizli, Beşiktaş efsanesi Ali Gültiken ve Ersin Düzen'in oluşturduğu kadrolar şöyle;

Ersin Düzen

  • Beto, Aziz Behich, Kana-Bıyık, Pepe, Mariano, Fernando, Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Emre Akbaba, Valbena, Gomis.

Mustafa Denizli

  • Beto, Clichy, Epureanu, Pepe, Mariano, Emre Belözoğlu, Fernando, Babel, Valbuena, Quaresma, Burak Yılmaz.

Ali Gültiken

  • Beto, Adriano, Pepe, Epureanu, Gökhan Gönül, Emre Belzöoğlu, Fernando, Babel, Yusuf Yazıcı, Visca, Cenk Tosun.

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