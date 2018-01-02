İlk yarının en iyi 11'lerini belirlediler

TRT spikeri Ersin Düzen'in sunuculuğunu yaptığı 'Stadyum' programı ekibi, Başakşehir'in liderliğinde geçilen ilk yarının en iyi 11'ini belirledi.
Deneyimli teknik direktör Mustafa Denizli, Beşiktaş efsanesi Ali Gültiken ve Ersin Düzen'in oluşturduğu kadrolar şöyle;
Ersin Düzen
- Beto, Aziz Behich, Kana-Bıyık, Pepe, Mariano, Fernando, Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Emre Akbaba, Valbena, Gomis.
Mustafa Denizli
- Beto, Clichy, Epureanu, Pepe, Mariano, Emre Belözoğlu, Fernando, Babel, Valbuena, Quaresma, Burak Yılmaz.
Ali Gültiken
- Beto, Adriano, Pepe, Epureanu, Gökhan Gönül, Emre Belzöoğlu, Fernando, Babel, Yusuf Yazıcı, Visca, Cenk Tosun.
Stadyum’da ilk yarının en iyi 11’lerini belirledik😉 pic.twitter.com/wq7Y4yDf9f
Stadyum’da ilk yarının en iyi 11’lerini belirledik😉 pic.twitter.com/wq7Y4yDf9f— Ersin Düzen (@ersinduzen) 30 Aralık 2017
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