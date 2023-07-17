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Spor

İlkay Gündoğan imzayı attı

Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, yeni sezonun başlamasıyla birlikte birkaç hafta önce anlaştığı Barcelona’ya imzayı attı.

14:26 . 17/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İlkay Gündoğan için imza töreni düzenlendi.

İlkay Gündoğan için imza töreni düzenlendi.

Geçtiğimiz sezon oynadığı tüm kulvarlarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.


Gündoğan, sezonun bitmesiyle birlikte Manchester City ile tekrar sözleşme imzalamamış ve Barcelona’yla anlaşıp, tatile çıkmıştı.


32 yaşındaki yıldız futbolcu için imza töreni düzenlendi.


Barcelona Başkanı Joan Laporta’nın katıldığı törende; İspanyol ekibi İlkay'la 2 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladığını açıkladı.


Yıldız orta sahanın serbest kalma maddesi ise 400 milyon Euro olarak belirlenmişti.


İlkay Gündoğan'ın imza töreninden öne çıkan açıklamaları:

"Bu renkleri giyebildiğim için gurur duyuyorum. Küçüklüğümden beri gördüğüm bir rüyaydı


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"Beni ikna etmek zorunda değildi ama bana çok güçlü bir mesaj gönderdi. Kararımı etkilemedi. Gerçekten buraya gelmek istedim” dedi.


İlkay Gündoğan'ın imza töreninden görüntüleri:


#Barcelona
#İlkay Gündoğan
#Joan Laporta
33 dakika önce
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