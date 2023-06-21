İlkay Gündoğan kararını verdi: Transfer an meselesi

Fabrizio Romano'nun haberine göre Barcelona, İlkay Gündoğan ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Tecrübeli oyuncu, Barcelona için sağlık kontrolünden geçti. İlkay'ın sözleşmesinin bitmesinden dolayı Barcelona oyuncu için herhangi bir bonservis ödemeyecek.