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Spor

İlkay Gündoğan kararını verdi: Transfer an meselesi

Sergio Busquets'in takımdan ayrılmasıyla beraber orta sahaya ihtiyaç duyan Barcelona, İlkay Gündoğan ile anlaşma aşamasına geldi. Barcelona, İlkay Gündoğan ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

20:03 . 21/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İlkay Gündoğan

İlkay Gündoğan

Sergio Busquets'in takımdan ayrılmasıyla beraber orta sahaya ihtiyaç duyan Barcelona, İlkay Gündoğan'ı kadrosuna kattı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Barcelona, İlkay Gündoğan ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.


Tecrübeli oyuncu, Barcelona için sağlık kontrolünden geçti. İlkay'ın sözleşmesinin bitmesinden dolayı Barcelona oyuncu için herhangi bir bonservis ödemeyecek.


51 maçta oynadı

Bu sezon kritik gollerle takımı şampiyonluk yolunda tutan İlkay Gündoğan, Manchester City formasıyla 51 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 11 gol, 7 asist yaptı.


Manchester City kariyerinde toplam 304 resmi maça çıkan İlkay bu karşılaşmalarda 60 gol atarken 40'da asist katkısı sağladı.


#İlkay Gündoğan
#Barcelona
#Manchester City
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