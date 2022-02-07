Inaki Pena'nın formasındaki detay şaşırttı: Kimse anlam veremedi

Galatasaray'ın Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Inaki Pena, Alanyaspor karşısında sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı.
1-1 biten maçta yaptığı kurtarışlarla otoritelerden tam not alan 22 yaşındaki eldivenin mücadelede giydiği forma ise şaşkınlığa neden oldu.
Transfer tanıtım videosunda 23 numaralı formayı giyen Pena, Alanyaspor maçında sahaya 26 numaralı formayla çıktı.
Bunun nedeni anlaşılamazken, sarı-kırmızılı taraftarlar durumu 'amatörlük' olarak yorumladı ve yönetime tepki gösterdi.