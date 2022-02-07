Spor Inaki Penanın formasındaki detay şaşırttı Kimse anlam veremedi
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Inaki Pena'nın formasındaki detay şaşırttı: Kimse anlam veremedi

Sarı-kırmızılı takımın yeni kalecisi Inaki Pena'nın transfer tanıtımındaki ile maça çıktığı forma numarasının farklı olması kafaları karıştırdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Inaki Penanın formasındaki detay şaşırttı: Kimse anlam veremedi
Pena maça 26 numaralı formayla çıktı.

Galatasaray'ın Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Inaki Pena, Alanyaspor karşısında sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı.

1-1 biten maçta yaptığı kurtarışlarla otoritelerden tam not alan 22 yaşındaki eldivenin mücadelede giydiği forma ise şaşkınlığa neden oldu.

Transfer tanıtım videosunda 23 numaralı formayı giyen Pena, Alanyaspor maçında sahaya 26 numaralı formayla çıktı.

Bunun nedeni anlaşılamazken, sarı-kırmızılı taraftarlar durumu 'amatörlük' olarak yorumladı ve yönetime tepki gösterdi.

Pena'nın tanıtım videosunda giydiği forma
Pena'nın tanıtım videosunda giydiği forma

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