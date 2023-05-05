Inaki Pena'nın gözü Galatasaray'da

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren ve kadroda değişikliğe gidecek olan Galatasaray'da, kaleci konusu yeniden gündeme geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, kalesini uzun yıllar boyu koruyabilecek birisine bırakmak istiyor.





Bu konuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a, İspanya'dan haber geldi. Daha önce 2021-2022 yıllarında sarı-kırmızılı takımda kiralık oynayan Inaki Pena'nın yeniden Galatasaray forması giymek istediği ve kulüpten haber beklediği öğrenildi. Barcelona'da ikinci kaleci olmak istemeyen 24 yaşındaki file bekçisinin, İspanyol ekibiyle sezon sonunda bitecek sözleşmesini henüz yenilemedi. Galatasaray'da ise Muslera'nın sözleşmesi 2024'te bitiyor.





2012 yılında Valencia'dan Barcelona altyapısına transfer olan Inaki Pena, o tarihten beri İspanyol ekibinin formasını giyiyor. Transfermarkt verilerine göre ise oyuncunun güncel piyasa değeri 4 milyon euro.



















