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İnan Kıraç: Şampiyon Fenerbahçe olacak

Galatasaray camiasının önde gelen isimlerinden İnan Kıraç, bu sezon Fenerbahçe'nin şampiyon olacağı tahmininde bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İnan Kıraç: Şampiyon Fenerbahçe olacak
Sarı-lacivertliler 8 maçta17 puan topladı.

İnan Kıraç, Galatasaray ve Türk futboluyla Beyaz TV'ye konuştu.

Sarı-kırmızılı kulüp yapısının bu sezon iyi bir yapılanmayla devam ettiğini, önümüzdeki sezon da bunu devam ettirme niyetinde olduklarını belirten Kıraç, “Bir şey söyleyeyim bu sene Türkiye’de Galatasaray’ın her şeyi çok iyi gidiyor. Derneği de iyi vakfı da iyi her şeyimiz iyi mühim olan önümüzdeki sene böyle devam edebilmek. Diliyorum ki önümüzdeki sene de böyle geçecek” açıklamasını yaptı.

İnan Kıraç son olarak, “Zannediyorum ki bu sene Fenerbahçe şampiyon olacak” dedi.

İnan Kıraç
İnan Kıraç

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