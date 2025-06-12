Indiana Pacers NBA final serisinde öne geçti

Gainbridge Fieldhouse'daki oynanan serinin üçüncü maçında, Tyrese Haliburton 22 sayı, 11 asist ve 9 ribauntla "double-double" yaptı.

Jalen Williams'ın 26, Shai Gilgeous-Alexander'ın 24 ve Luguentz Dort'ın 12 sayısı ise galibiyet için yeterli olmadı.