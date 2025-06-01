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Indiana Pacers NBA finaline yükseldi

Indiana Pacers NBA finaline yükseldi

09:571/06/2025, Pazar
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Pacers, Oklahoma City Thunder ile ilk final karşılaşmasına çıkacak.
Pacers, Oklahoma City Thunder ile ilk final karşılaşmasına çıkacak.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finalinde New York Knicks'i 125-108 yenen Indiana Pacers, seriyi 4-2 kazanarak NBA finaline yükseldi.

Gainbridge Fieldhouse'ta Knicks'i ağırlayan Pacers, Doğu Konferansı finali MVP'si seçilen Pascal Siakam'ın 31 sayı, 5 ribaunt, 3 asistlik performansıyla karşılaşmadan galip ayrıldı.


Knicks'te OG Anunoby 24 sayı, 5 ribaunt ve 3 asistle oynarken Karl-Anthony Towns ise 22 sayı, 14 ribauntla "double-double" yaptı.


NBA'de sadece bir kez final görerek (2000) Shaquille O'Neal ve Kobe Bryantlı Lakers'a kaybeden Pacers, 6 Haziran Cuma günü Paycom Center'da Oklahoma City Thunder ile ilk final karşılaşmasına çıkacak.

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